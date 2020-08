உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு:ஆபாத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த காதலனை திருமணம் செய்த காதலியால் உயிர் பிழைத்த அதிசயம் + "||" + Corona vulnerability: Who was receiving treatment for a critical condition Girlfriend who married boyfriend

கொரோனா பாதிப்பு:ஆபாத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த காதலனை திருமணம் செய்த காதலியால் உயிர் பிழைத்த அதிசயம்