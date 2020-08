உலக செய்திகள்

இலங்கையில் 50 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டும் பணி முடிந்தது - இந்திய தூதரகம் தகவல் + "||" + Construction of 50,000 houses completed in Sri Lanka - Embassy of India

