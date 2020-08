உலக செய்திகள்

12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயது குழந்தைகள் முக கவசம் அணிவது கட்டாயம் - உலக சுகாதார நிறுவனம் கண்டிப்பு + "||" + Children 12 and older are required to wear a face mask - World Health Organization

12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயது குழந்தைகள் முக கவசம் அணிவது கட்டாயம் - உலக சுகாதார நிறுவனம் கண்டிப்பு