உலக செய்திகள்

உக்ரைன் பயணிகள் விமானத்தை 25 விநாடிகள் இடைவெளியில் 2 ஏவுகணைகளால் தாக்கிய ஈரான் + "||" + Iran says black boxes from downed Ukraine jet show missiles hit 25 seconds apart

உக்ரைன் பயணிகள் விமானத்தை 25 விநாடிகள் இடைவெளியில் 2 ஏவுகணைகளால் தாக்கிய ஈரான்