உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் சீனா அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு; மிகப்பெரிய போராட்டம் + "||" + Massive protests erupt in PoK's Muzaffarabad against construction of dams by China and Pakistan on Neelum-Jhelum river

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் சீனா அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு; மிகப்பெரிய போராட்டம்