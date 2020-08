உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்புக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை என்பது சோதனைக்குரியது மட்டுமே உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + WHO says plasma therapy to treat coronavirus still 'experimental'

