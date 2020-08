உலக செய்திகள்

19 ஆயிரம் பணியாளர்களை வேலை நீக்கம் செய்ய அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் முடிவு + "||" + American Airlines to cut 19,000 jobs in October without aid, workforce shrinking 30%

19 ஆயிரம் பணியாளர்களை வேலை நீக்கம் செய்ய அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் முடிவு