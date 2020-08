உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சம்பவம்: கருப்பின வாலிபரை சுட்ட போலீஸ் அதிகாரியின் பெயரை வெளியிட்டார், அட்டார்னி ஜெனரல் + "||" + Incident that caused a stir in the United States: Attorney General reveals the name of the police officer who shot the black boy

அமெரிக்காவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சம்பவம்: கருப்பின வாலிபரை சுட்ட போலீஸ் அதிகாரியின் பெயரை வெளியிட்டார், அட்டார்னி ஜெனரல்