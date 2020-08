உலக செய்திகள்

வரலாற்று நிகழ்வு இஸ்ரேல்-ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே நேரடி விமான சேவை தொடங்கியது + "||" + Direct flights between Israel and the United Arab Emirates have begun

