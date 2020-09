உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: இந்தியர்கள் மலேசியாவுக்குள் நுழையத் தடை + "||" + Malaysia bans Indians from entering the country due to growing number of COVID-19 infections

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: இந்தியர்கள் மலேசியாவுக்குள் நுழையத் தடை