ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் -பிரகாசமான எதிர்காலத்தை எதிர்பார்க்கும் அனைவருடனும் அமெரிக்கா நிற்கிறது-மைக் பாம்பியோ

ஈரானின் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா காமேனி சமாதான உடன்படிக்கை தொடர்பாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இஸ்லாம் உலகையும், அரபு நாடுகளையும் பிராந்திய நாடுகளையும் பாலஸ்தீனத்தையும் "காட்டிக் கொடுத்தது" என்று முன்னர் கூறியிருந்தார், அதே நேரத்தில் "இந்த துரோகம் நீண்ட காலம் நீடிக்காது" என்று கூறி இருந்தார்.

The #UAE betrayed the world of Islam, the Arab nations, the region’s countries, and #Palestine . Of course, this betrayal won’t last long.

The world must reject and condemn @Khamenei_ir’s ideology of hatred. The children of Abraham - Muslims, Christians, and Jews - rejoice at the prospect of peace, while @Khamenei_ir calls for more violence. The U.S. stands with the UAE and all those seeking a brighter future. pic.twitter.com/smON82ruEF