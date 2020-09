உலக செய்திகள்

சீனாவின் செல்வாக்கைக் கட்டுப்படுத்த இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் இந்தியாவுக்கு அதிக பங்கு அளிக்க அமெரிக்கா முயற்சி- நிக்கி ஹேலி + "||" + Nikki Haley says China took ‘naive’ US for a ride, calls India real friend

சீனாவின் செல்வாக்கைக் கட்டுப்படுத்த இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் இந்தியாவுக்கு அதிக பங்கு அளிக்க அமெரிக்கா முயற்சி- நிக்கி ஹேலி