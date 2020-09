உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்வதற்கும், விநியோகிப்பதற்கும் உலக சுகாதார அமைப்புடன் சேரப்போவதில்லை-டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + White House's "Corrupt WHO" Barb After Concern Over US Push For Vaccine

கொரோனா தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்வதற்கும், விநியோகிப்பதற்கும் உலக சுகாதார அமைப்புடன் சேரப்போவதில்லை-டொனால்டு டிரம்ப்