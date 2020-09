உலக செய்திகள்

சீனாவின் நியாயமற்ற நடைமுறைகளுக்கும் ஆக்கிரமிப்புக்கும் எதிராக முழு உலகமும் நிற்கிறது - அமெரிக்கா + "||" + Entire world beginning to unite against China, says US Secretary of State Mike Pompeo

சீனாவின் நியாயமற்ற நடைமுறைகளுக்கும் ஆக்கிரமிப்புக்கும் எதிராக முழு உலகமும் நிற்கிறது - அமெரிக்கா