உலக செய்திகள்

அமெரிக்க தேர்தலுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக கொரோனா தடுப்பூசியை வெளியிட டொனால்டு டிரம்ப் திட்டம் + "||" + US states told be ready to distribute Covid-19 vaccine by Nov 1

