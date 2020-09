2 இந்தியர்களை பயங்கரவாதிகளாக காட்டும் பாகிஸ்தான் முயற்சிகள் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலால் முறியடிப்பு

அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியம் தலைமையிலான யு.என்.எஸ்.சி தனது குற்றச்சாட்டுகளை ஆதரிக்க ஆதாரங்களை அளிக்க தவறியதைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானின் நடவடிக்கையைத் தடுக்க முடிவு செய்தது.

பாகிஸ்தானின் இந்த நடவடிக்கை கடந்த ஆண்டு ஜெய்ஷ்-இ-முகமது நிறுவனர் மசூத் அசாரை 1267 குழுவால் உலகளாவிய பயங்கரவாதியாக பட்டியலிட்டதில் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு பதிலடியாக கருதப்படுகிறது





Pakistan’s blatant attempt to politicize 1267 special procedure on terrorism by giving it a religious colour, has been thwarted by UN Security Council. We thank all those Council members who have blocked Pakistan’s designs. @MEAIndia@DrSJaishankar@PMOIndia@harshvshringla