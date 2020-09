உலக செய்திகள்

கொரோனா காரணமாக ரஷியாவின் எஸ் -400 அமைப்புகளை இந்தியாவுக்கு வழங்குவதில் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது -ரஷியாவுக்கான இந்திய தூதர் + "||" + COVID-19 pandemic will not affect deliveries of S-400 to India: Indian Ambassador to Russia

கொரோனா காரணமாக ரஷியாவின் எஸ் -400 அமைப்புகளை இந்தியாவுக்கு வழங்குவதில் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது -ரஷியாவுக்கான இந்திய தூதர்