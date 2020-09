உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவல் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க குழுவை அமைத்தது உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + WHO's independent panel to submit report on pandemic response next year

