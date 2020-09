உலக செய்திகள்

“அமைதி நிலவ வேண்டுமானால் ஆக்கிரமிப்பு இருக்கக்கூடாது” - சீன ராணுவ மந்திரி முன்னிலையில் ராஜ்நாத்சிங் பரபரப்பு பேச்சு + "||" + "There should be no aggression if peace is to prevail" - Rajnath Singh's provocative speech in the presence of Chinese Defense Minister

“அமைதி நிலவ வேண்டுமானால் ஆக்கிரமிப்பு இருக்கக்கூடாது” - சீன ராணுவ மந்திரி முன்னிலையில் ராஜ்நாத்சிங் பரபரப்பு பேச்சு