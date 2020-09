உலக செய்திகள்

ரஷியா தயாரித்துள்ள ஸ்புட்னிக்-5 தடுப்பூசியின் 3-வது கட்ட பரிசோதனை தொடங்கியது + "||" + Phase 3 testing of the Russian-made Sputnik-5 vaccine has begun

ரஷியா தயாரித்துள்ள ஸ்புட்னிக்-5 தடுப்பூசியின் 3-வது கட்ட பரிசோதனை தொடங்கியது