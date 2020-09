உலக செய்திகள்

ஈரானின் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.

Iran's enriched uranium over ten times the limit set in 2015 nuclear deal: IAEA

