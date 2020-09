உலக செய்திகள்

ராஜ்நாத் சிங் மாஸ்கோவிலிருந்து ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானுக்கு புறப்பட்டார் + "||" + Defence Minister Rajnath Singh departs from Moscow to Tehran, the Capital of Iran.

ராஜ்நாத் சிங் மாஸ்கோவிலிருந்து ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானுக்கு புறப்பட்டார்