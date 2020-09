உலக செய்திகள்

சீனாவில் தனது போட்டியாளர்களை அகற்ற அரசியல் ஒடுக்குமுறையை கையில் எடுக்கும் ஜி ஜின்பிங் + "||" + Xi Jinping orders political crackdown to eliminate rivals, millions of party cadres at risk of being targeted

சீனாவில் தனது போட்டியாளர்களை அகற்ற அரசியல் ஒடுக்குமுறையை கையில் எடுக்கும் ஜி ஜின்பிங்