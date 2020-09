உலக செய்திகள்

ஈரானில் பயங்கரம்: லாரியில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட கியாஸ் சிலிண்டர்கள் வெடித்து 217 பேர் படுகாயம் + "||" + Terror in Iran: Gas cylinders taken in truck explode, 217 injured

ஈரானில் பயங்கரம்: லாரியில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட கியாஸ் சிலிண்டர்கள் வெடித்து 217 பேர் படுகாயம்