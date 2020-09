உலக செய்திகள்

ரஷிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலெக்சி கோமாவிலிருந்து மீண்டார்: ஜெர்மன் மருத்துவமனை + "||" + Russia's Alexei Navalny out of coma, is responsive: Hospital

ரஷிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலெக்சி கோமாவிலிருந்து மீண்டார்: ஜெர்மன் மருத்துவமனை