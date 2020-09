உலக செய்திகள்

கமலா ஹாரிசை அமெரிக்க மக்கள் விரும்பவில்லை - அதிபர் டிரம்ப் கருத்து + "||" + Shame on US if Kamala Harris wins - President Trump outraged

கமலா ஹாரிசை அமெரிக்க மக்கள் விரும்பவில்லை - அதிபர் டிரம்ப் கருத்து