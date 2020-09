உலக செய்திகள்

இலங்கையில் தங்கம் மீதான 15% வரியை ரத்து செய்து அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே அறிவிப்பு + "||" + President Gotabhaya Rajapaksa announces cancellation of 15% tax on gold in Sri Lanka

இலங்கையில் தங்கம் மீதான 15% வரியை ரத்து செய்து அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே அறிவிப்பு