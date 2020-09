உலக செய்திகள்

கிரீஸ் நாட்டில் அகதிகள் முகாமில் பயங்கர தீ விபத்து: ஆயிரக்கணக்கான அகதிகள் சாலைகளில் தஞ்சம் + "||" + Terrible fire at a refugee camp in Greece: Thousands of refugees take refuge on the roads

கிரீஸ் நாட்டில் அகதிகள் முகாமில் பயங்கர தீ விபத்து: ஆயிரக்கணக்கான அகதிகள் சாலைகளில் தஞ்சம்