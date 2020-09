உலக செய்திகள்

பொதுவெளியில் முக கவசம் அணிந்து வந்த போப் ஆண்டவர்: கிருமிநாசினி பயன்படுத்தியும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு + "||" + Pope Francis Sports A Face Mask For The First Time In Public

பொதுவெளியில் முக கவசம் அணிந்து வந்த போப் ஆண்டவர்: கிருமிநாசினி பயன்படுத்தியும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு