உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸின் தீவிரத்தை ஆரம்பத்தில் குறைத்து மதிப்பிட்ட டிரம்ப் அவரே ஒப்பு கொண்டார் + "||" + Donald Trump downplayed seriousness of COVID-19, told Bob Woodward 'don't want to create panic'

கொரோனா வைரஸின் தீவிரத்தை ஆரம்பத்தில் குறைத்து மதிப்பிட்ட டிரம்ப் அவரே ஒப்பு கொண்டார்