உலக செய்திகள்

கனடாவில் பரபரப்பு; முக கவசம் அணியாத குழந்தையால் விமானம் ரத்து + "||" + Excitement in Canada; Flight canceled by child not wearing face shield

கனடாவில் பரபரப்பு; முக கவசம் அணியாத குழந்தையால் விமானம் ரத்து