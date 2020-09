உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனாவை தடுக்க மூக்கு வழியாக செலுத்தும் ‘ஸ்பிரே’ தடுப்பூசி - மருத்துவ பரிசோதனைக்கு ஒப்புதல் + "||" + Injectable ‘spray’ vaccine to prevent corona in China - approval for clinical trial

