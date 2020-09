உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட ஐ.நா. சபை தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா ஓட்டு + "||" + UN adopts resolution recognising coronavirus as one of the world’s greatest challenges

கொரோனாவுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட ஐ.நா. சபை தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா ஓட்டு