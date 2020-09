உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் மேலும் 5,509 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Russia records 5,509 new Covid-19 cases in 24 hours, tally at 1,068,320

ரஷ்யாவில் மேலும் 5,509 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி