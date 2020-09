உலக செய்திகள்

சீனாவின் 3 கொரோனா தடுப்பூசிகள் நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது + "||" + China's Coronavirus Vaccines May Be Ready For Use By November: Official

சீனாவின் 3 கொரோனா தடுப்பூசிகள் நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது