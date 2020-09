உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மீது பெருவாரியான மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை + "||" + The UK's doubling coronavirus cases mean Boris Johnson can't wake up from his Covid-19 nightmare

இங்கிலாந்தில் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மீது பெருவாரியான மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை