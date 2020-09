உலக செய்திகள்

கொரோனா நோயை உலகிற்கு கட்டவிழ்த்து விட்ட சீனாவை நாம் பொறுப்பேற்க செய்ய வேண்டும் - டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + Trump aims to use UN address to send strong message to China

