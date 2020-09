உலக செய்திகள்

சவுதி அரேபியாவின் ஏரிப்பகுதியில் 120000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ள மனிதர்களின் கால்தடங்கள் கண்டு பிடிப்பு + "||" + 120,000-year-old footprints found in Saudi Arabia -- and they might be human

சவுதி அரேபியாவின் ஏரிப்பகுதியில் 120000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ள மனிதர்களின் கால்தடங்கள் கண்டு பிடிப்பு