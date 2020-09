உலக செய்திகள்

இம்ரான் கான் அரசு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பிராந்திய மக்களை விலங்குகளைப் போல நடத்துகிறது- சமூக ஆர்வலர் கண்ணீர் + "||" + Pakistan treating us like animals: PoK activist seeks UN help to restore political and civil rights

இம்ரான் கான் அரசு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பிராந்திய மக்களை விலங்குகளைப் போல நடத்துகிறது- சமூக ஆர்வலர் கண்ணீர்