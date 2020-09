உலக செய்திகள்

பாரீஸில் பயங்கரவாதிகளால் 12 பேர் கொல்லப்பட்ட பத்திரிகை அலுவலகம் முன்பு மீண்டும் கத்திக்குத்து சம்பவம் + "||" + Two injured in Paris knife attack near Charlie Hebdo's former office

பாரீஸில் பயங்கரவாதிகளால் 12 பேர் கொல்லப்பட்ட பத்திரிகை அலுவலகம் முன்பு மீண்டும் கத்திக்குத்து சம்பவம்