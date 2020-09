உலக செய்திகள்

எந்த நிபந்தனையுமின்றி வடகொரியா அதிபரை சந்திக்க தயார்- ஜப்பான் புதிய பிரதமர் + "||" + Japan PM Yoshihide Suga says ready to meet Kim Jong-un without any conditions

