உலக செய்திகள்

வீட்டில் தயாரிக்கும் முக கவசங்களை சுத்திகரித்து பயன்படுத்துவது அவசியம் விஞ்ஞானிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Scientists emphasize the need to clean and use face masks

வீட்டில் தயாரிக்கும் முக கவசங்களை சுத்திகரித்து பயன்படுத்துவது அவசியம் விஞ்ஞானிகள் வலியுறுத்தல்