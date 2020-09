உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் முதல் அனல் பறக்கும் விவாதம் டிரம்பை "கோமாளி" என்று அழைத்த பிடன் + "||" + US Presidential Debate 2020: Joe Biden calls Trump 'a clown', asks him to ‘shut up’ in first fiery face-off

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் முதல் அனல் பறக்கும் விவாதம் டிரம்பை "கோமாளி" என்று அழைத்த பிடன்