உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் விவாதம்: புவி வெப்பமடைதலுக்கு இந்தியா தான் காரணம் டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு + "||" + Trump Biden Debate 2020: US President equates India with China on Covid-19 deaths, climate change parameters

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் விவாதம்: புவி வெப்பமடைதலுக்கு இந்தியா தான் காரணம் டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு