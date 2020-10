உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் அமேசான் நிறுவனத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு; பெண் தொழிலாளி பலி + "||" + Shooting at Amazon in the United States; Female worker killed

