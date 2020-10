உலக செய்திகள்

டிஸ்னி நிறுவனத்தில் 28 ஆயிரம் ஊழியர்கள் திடீர் பணிநீக்கம் + "||" + Disney to lay off 28,000 theme park employees as coronavirus hammers businesses

