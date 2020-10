உலக செய்திகள்

நாகோர்னோ-கராபாக் பிராந்தியத்தில் துருக்கி போர் விமானத்தால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட ஆர்மீனிய போர்விமானம் + "||" + Armenia says Sukhoi-25 jet shot down; Azerbaijan and Turkey deny it

நாகோர்னோ-கராபாக் பிராந்தியத்தில் துருக்கி போர் விமானத்தால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட ஆர்மீனிய போர்விமானம்