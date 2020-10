உலக செய்திகள்

ஒரே பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த 770 மாணவ மாணவிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Revellers hit the streets of locked down Newcastle after 770 students at one university test positive

ஒரே பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த 770 மாணவ மாணவிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு