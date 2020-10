உலக செய்திகள்

ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் தயாரித்துள்ள கொரோனா தடுப்பூசி 6 மாதத்துக்குள் பயன்பாட்டுக்கு வர வாய்ப்பு + "||" + The corona vaccine, developed by Oxford University, is expected to be available in 6 months

