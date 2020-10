உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வரலாறு காணாத காட்டுத்தீ - கலிபோர்னியாவில் 40 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் தீக்கிரையாகின + "||" + Unprecedented wildfire in the United States - 40 lakh acres of land in California was on fire

அமெரிக்காவில் வரலாறு காணாத காட்டுத்தீ - கலிபோர்னியாவில் 40 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் தீக்கிரையாகின